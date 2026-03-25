Todo México está al pendiente de lo que va a suceder en unos meses cuando enfrente a Sudáfrica el próximo 12 de junio en el Estadio Banorte. En medio de este contexto, Javier Aguirre debe definir la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026 y los datos confirman que Richard Ledezma está por encima de Jorge Sánchez.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado será la base de la lista final para la próxima Copa del Mundo debido a que vive un gran momento y son todo mexicano. No es casualidad que el Vasco Aguirre haya decidido llevar a cinco jugadores para enfrentar a Portugal y Bélgica en los próximos 15 días.

En medio de este contexto y con la necesidad de no solo definir la lista de 26 sino que también el once titular para el debut ante Sudáfrica. Una de las grandes dudas aparece en el lateral derecho debido a que Richard Ledezma tiene una gran vocación para pasar para el ataque, pero a Javier Aguirre le gusta más la manera de defender de Jorge Sánchez.

Richard Ledezma pelea por un lugar en la Selección Mexicana. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, Óscar Mendoza publicó estadística de DataMB en el que se refleja claramente que Richy es superior en diferentes facetas del juego, pero que el ex-Cruz Azul se destaca sobresale en la recuperación del balón. En duelos ganados, duelos aéreos ganados, conducción, precisión de centros, asistencias y pases progresivos se destaca de la mejor manera el futbolista de Chivas. ¿Gana la pulseada el lateral rojiblanco? Da la sensación que lo que busca el técnico mexicano es certezas al momento de defender y ahí el exjugador de PSV pierde.

¿A qué hora se juega México vs. Portugal?

El amistoso entre México y Portugal se llevará adelante el próximo sábado 28 de marzo a las 19:00 del Centro de México en el Estadio Banorte. El partido se podrá ver por las diferentes señales de TV Azteca y Televisa, pero en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores del Guadalajara.