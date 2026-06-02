Amaury Vergara recordó la visión de Jorge Vergara y destacó el legado que dejó de cara al Mundial 2026.

A poco más de una semana de que inicie la Copa del Mundo 2026, Amaury Vergara compartió un mensaje en el que destacó el papel que tendrá Guadalajara como una de las ciudades anfitrionas del torneo.

El presidente de nuestras Chivas aprovechó la ocasión para recordar a su padre, Jorge Vergara, y subrayó que ver al Estadio Akron convertido en sede mundialista representa la materialización de uno de los sueños más importantes que tuvo su papá.

“El sueño de mi padre, Jorge Vergara, era que este estadio recibiera un Mundial”,mencionó el directivo del Rebaño Sagrado.

Amaury Vergara habló sobre el sueño que tenía su papá

¿Cuántos partidos albergará el Estadio Akron en el Mundial 2026?

Asimismo, Amaury Vergara también resaltó la relevancia que tendrá el Estadio Akron durante la Copa del Mundo 2026, ya que será sede de cuatro partidos del torneo, consolidándose como uno de los escenarios más importantes de la justa mundialista.

Además, en su mensaje, el dirigente del Rebaño Sagrado destacó que la llegada del Mundial al recinto es el resultado de años de esfuerzo, inversión y una visión que comenzó con Jorge Vergara, y que hoy se ve reflejada con Guadalajara en el centro de la atención internacional.