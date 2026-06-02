Chivas continúa analizando alternativas para reforzar su plantilla y Denzell García se perfila como uno de los principales objetivos rumbo al Apertura 2026.

Las especulaciones sobre una posible llegada de Denzell García a Chivas han quedado descartadas. De acuerdo con información del periodista Rodrigo Camacho, el futbolista de FC Juárez no llegará al Club Deportivo Guadalajaraen este mercado de fichajes, por lo que su nombre deja de ser una opción para reforzar al Rebaño Sagrado de cara al Torneo Apertura 2026.

A través de sus redes sociales, Rodrigo Camacho fue contundente al señalar que la incorporación de Denzell García está completamente descartada. Incluso, aseguró que el mediocampista fronterizo nunca representó una posibilidad real para la directiva rojiblanca durante la actual ventana de transferencias.

Mientras tanto, Chivas continúa enfocado en otras alternativas para fortalecer su plantilla, y uno de los movimientos que se encuentra más avanzado es el fichaje de Kevin Castañeda, futbolista que sigue siendo una de las prioridades de la institución para apuntalar el mediocampo en el proyecto encabezado por Gabriel Milito.

Además del caso de Kevin Castañeda, la directiva del Rebaño Sagrado mantiene abiertas distintas líneas de trabajo en busca de más incorporaciones, pues su intención es conformar un plantel competitivo que le permita al equipo ser protagonista.

Kevin Casteñeda está muy cerca de llegar a Chivas.

¿Cuánto pagaría Chivas por Kevin Castañeda?

De acuerdo con distintos reportes, Chivas desembolsaría cerca de 3 millones de dólares por Kevin Castañeda, además de incluir en la operación a Yael Padilla, una de las jóvenes promesas surgidas de la cantera rojiblanca.