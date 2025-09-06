Las Chivas de Guadalajara entrarían en acción este fin de semana a pesar de que hay un parón por la Fecha FIFA. El partido que sostendrán será contra León, con la intención de que el técnico, Gabriel Milito, logre retomar un poco de confianza en su proyecto antes del Clásico Nacional contra América.

El Rebaño Sagrado viajó a Chicago, Estados Unidos, la mañana del viernes para concentrarse previo al encuentro contra los Esmeraldas, que tampoco viven su mejor momento en el Torneo Apertura 2025. Aunque marchan en una mejor posición que los rojiblancos, quienes se ubican en el lugar 16 con cuatro puntos.

Chivas vs. León: Donde ver EN VIVO

El partido entre Chivas y los panzas verdes, que son dirigidos por Eduardo Berizzo, tiene pactado su inicio en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México en la cancha del SeatGeek Stadium, que presentará una estupenda asistencia por la alta expectativa que siempre despiertan los tapatíos.

Milito necesita ganar un poco de confianza. Foto: Imago7/ Saul Perales

La buena noticia para los seguidores que no se puedan dar cita en el inmueble es que la transmisión correrá a cargo de la plataforma Amazon Prime para todo el territorio mexicano, mientras que en Estados Unidos se podrá observar por Telemundo Deportes y en Rebaño Pasión también tendremos todos los detalles.

Los 19 convocados de Chivas vs. León

Gabriel Milito presenta 11 bajas de jugadores estelares por estar convocados a distintos procesos de la Selección Mexicana. Jugadores como Raúl Rangel y Roberto Alvarado están con el Tricolor mayor, mientras que Hugo Camberos y Yael Padilla con la Sub-20, por mencionar a algunos.