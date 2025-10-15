La Selección Mexicana jugó la noche de este martes un partido contra su similar de Ecuador, encuentro en el que ambos equipos marcaron un gol y en el que, en general, el Tri se vio bastante bien. Algunos jugadores están demostrando tomar la competencia interna muy en serio y dieron un buen juego, por lo que no debería haber razón para criticarlos, pero no fue así.

La afición de la Zona Metropolitana de Guadalajara se llevó las mayores críticas antes, durante y después del partido por no apoyar como se esperaba a Selección Mexicana. Primero, menos de la mitad de boletos se vendieron, y si bien esto se puede justificar con el alto precio de las entradas y el mal resultado previo ante Colombia, dejó en claro que los seguidores tapatíos no estaban emocionados por el encuentro.

Posteriormente, durante el partido, cuando se dieron a conocer las alineaciones o entraban ciertos jugadores de cambio, la gran mayoría de la afición del Estadio Akron dejó ver que son seguidores de Chivas y abuchearon a jugadores y exjugadores de los equipos rivales, como Julián Quiñones, Israel Reyes o Erick Sánchez, incluso a Alexis Vega cuando entró de cambio, a pesar de haber sido figura en Chivas.

Por si fuera poco, al propio Raúl Rangel le lanzaron el grito prohibido por la FIFA en un saque de portería, lo que causó dudas e hizo que muchos llegaran a la conclusión de que la afición que fue al partido fue a criticar a todos los jugadores sin excepción, y no a apoyar a la Selección Mexicana quitándose por un momento la camiseta rojiblanca.

Afición aprovechó para coquetear con Hirving Lozano, de los pocos aclamados en el partido

Otra cosa que fue mencionada mucho en redes sociales fue que, a pesar de no tener desde hace mucho tiempo un buen nivel en Selección Mexicana, la afición de Chivas presente en el partido de anoche aplaudió y dedicó cánticos de apoyo a Hirving Lozano, quien cabe recordar que está en medio de varios rumores de una posible llegada al Guadalajara el próximo año.