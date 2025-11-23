Las Chivas de Guadalajara volvieron a clasificar directo a una Liguilla, gracias al buen trabajo de Gabriel Milito y toda la plantilla rojiblanca. Pese a un complicado inicio de semestre, el Rebaño se recuperó, corrigió errores y mantuvo la idea de juego, la cual lo tiene ahora como un rival temible para cualquiera en el Apertura 2025 de la Liga MX.

A diferencia de otros torneos, el conjunto rojiblanco contó esta vez con una importante producción goleadora: los 29 goles convertidos en la fase regular quedaron sólo por detrás del Clausura 2008, cuando se anotaron 32 goles bajo la dirección de Efraín Flores.

A esto hay que sumarle la Leagues Cup 2025, donde el Guadalajara compitió de buena manera y superó a sus rivales por largos pasajes, pero errores puntuales y aciertos del rival obligaron a una temprana eliminación en primera fase, con un triunfo, un empate y una derrota. En total, el Rebaño anotó cuatro goles en esta competición.

Por supuesto, si sumamos todas las anotaciones, el aporte de Armando González resultó vital a lo largo de todo el semestre. La Hormiga se despachó con un total de 13 goles, marcando una gran diferencia con los demás goleadores rojiblancos, que apenas alcanzaron tres anotaciones: Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Bryan González.

Todos los goleadores de Chivas entre Apertura 2025 y Leagues Cup