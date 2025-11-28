Desde este viernes el Club Deportivo Guadalajara comenzó a preparar el partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 ante Cruz Azul, después de emaptar 0-0 en el encuentro de Ida disputado en la cancha del Estadio Akron.

Desde la tarde los jugadores se fueron a descansar a sus casas tras un intenso entrenamiento con Gabriel Milito. Se ha logrado notar a diferencia de otras ocasiones que existe gran compromiso en la plantilla, incluso, hasta de los que casi no han sido considerados por el entrenador argentino, como Alan Pulido.

Y es que el atacante mexicano compartió una historia en su cuenta de Instagram de su viernes por la noche, disfrutando de un masaje para relajarse y quitarse el estrés, cuando muchos habrán pensado que se fue de fiesta, como cuando se le vio en el concierto de Christian Nodal de hace unas semanas en las Fiestas de Octubre.

Alan Pulido disfrutando de un masaje.

Cabe mencionar que el artillero azteca no fue convocado para el cotejo de Ida del jueves pasado frente a La Máquina, pero para este domingo podría ser llamado por Gabriel Milito ya que están obligados a ganar y por ende necesitará de elementos de características ofensivas.

Fecha, hora y dónde ver la Vuelta entre Cruz Azul y Chivas

El compromiso de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Cruz Azul y Chivas, será este domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por TUDN, Canal 5 y ViX.