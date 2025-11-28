Este domingo 30 de noviebre Cruz Azul y elClub Deportivo Guadalajara definirán al último equipo invitado a las Semifinales del Torneo Apertura 2025, después de que en el partido de Ida en la cancha del Estadio Akron empataran 0-0.

Previo al enfrentamiento de Vuelta de los Cuartos de Final, el diario Récord reveló que la directiva de La Máquina, encabezada por el presidente Víctor Manuel Velázquez, le levantó el castigo a “La Sangre Azul”, por lo que se harán presentes en el Estadio Olímpico Universitario.

Cabe mencionar que el veto había sido aplicado luego de los incidentes ocurridos en el Clásico Joven, donde un sector de la porra del cuadro cementero se encaró con la del América, provcando destrozos en una vivienda, la cual tenía en su fachada un mural de la entidad azucrema y de Álvaro Fidalgo.

Según la fuente antes mencionada, aquellas imágenes llegaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, misma que pidió a la Liga MX y a Cruz Azul tomar cartas en el asunto y por ello se determinó prohibirle el acceso a “La Sangre Azul”.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Vuelta entre Cruz Azu y Chivas?

El partido de Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 entre Cruz Azul y Chivas, será este domingo 30 de noviembre en el Estadio Olímpico Universitario, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por TUDN, Canal 5 y ViX.