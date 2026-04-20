Marcelo Michel Leaño volvió a aparecer en escena en el Estadio Akron durante la contundente victoria de Chivas por 5-0 sobre Puebla en la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX, y su presencia no pasó desapercibida para la afición rojiblanca.

El ex entrenador del Guadalajara, recordado por un ciclo marcado por altibajos y declaraciones ambiciosas que generaron expectativa en su momento, fue captado en las gradas siguiendo el partido del equipo que dirigió entre 2021 y 2022, en una etapa que terminó con fuertes cuestionamientos deportivos.

Su reaparición reavivó inmediatamente la memoria colectiva del entorno rojiblanco. Leaño, que en su etapa como técnico llegó a proyectar objetivos de alto impacto que luego no se tradujeron en resultados, quedó instalado en el imaginario de parte de la afición con el apodo irónico de “el ajedrecista”, una etiqueta que surgió en redes sociales como contraste entre su discurso y el rendimiento del equipo en cancha.

Las reacciones no tardaron en viralizarse. En redes sociales, algunos aficionados tomaron su presencia con humor, otros con ironía y varios con resignación histórica. Desde mensajes como “el leañismo sigue vivo cabrones” hasta comentarios que lo describen como “un técnico de culto” o “un incomprendido”, el nombre del ex DT volvió a generar conversación.

También hubo lecturas más simbólicas, vinculadas a su etapa en el club. “Está viendo crecer a sus muchachos” y “la mano que mece la cuna” fueron algunas de las frases que circularon, en referencia a su pasado en la estructura rojiblanca y su vínculo con los procesos formativos del Guadalajara.

Más allá del tono de las redes, lo concreto es que su aparición coincidió con un momento de solidez futbolística del equipo de Gabriel Milito, que atraviesa una etapa de resultados positivos en el Clausura 2026. Sin embargo, la figura de Leaño volvió a instalarse por unos minutos en el centro del debate rojiblanco, entre la nostalgia, la ironía y el recuerdo de un ciclo que dejó más preguntas que certezas.