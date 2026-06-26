El futbolista pelea por un lugar en el once inicial, aunque todavía no convence del todo para un partido de alta exigencia.

La Selección Mexicana se encuentra en la antesala de los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026, donde todo apunta a un duelo de alta exigencia ante Ecuador en el Estadio Ciudad de México.

En ese contexto, Javier Aguirre todavía no define por completo su once inicial, ya que mantiene dos dudas puntuales que podrían modificar su planteamiento táctico para el partido decisivo.

De acuerdo con el periodista de TUDN Gibrán Araige, una de las principales incógnitas está en el mediocampo, donde el entrenador deberá decidir entre Brian Gutiérrez o Gilberto Mora.

Cabe mencionar que el elemento del Club Deportivo Guadalajara no vio actividad contra Chequia debido a que el “Vasco” Aguirre decidió cuidarlo de una segunda tarjeta amarilla que le hubiera impedido ver minutos en los Dieciseisavos de Final.

Según la fuente antes mencionada, la segunda duda de Javier Aguirre está en la zona defensiva, específicamente entre Edson Álvarez o César Montes.

Foto: Gibrán Araige.

¿Cómo estaría conformado el resto del once titular de la Selección Mexicana

El resto del once estaría prácticamente definido con Raúl Rangel en la portería; la línea defensiva integrada por Johan Vásquez, Israel Reyes y Jesús Gallardo; mientras que en el mediocampo aparecerían Erik Lira y Álvaro Fidalgo, mientras tanto, en el ataque mantendría a Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez.