La Selección de España abrió el marcador al minuto 42 gracias a un gol de Álex Baena, quien aprovechó un grave error del experimentado guardameta uruguayo.

La Selección de Uruguay vivía sus mejores momentos en el partido ante España cuando una desafortunada acción de Fernando Muslera cambió el rumbo del encuentro correspondiente a la Jornada 3 de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

El experimentado guardameta charrúa cometió un error al minuto 41 que terminó por abrir el marcador a favor del conjunto ibérico en la cancha del Estadio Guadalajara.

La jugada se originó cuando Álex Baena sacó un disparo dentro del área que, en apariencia, no representaba mayor peligro; sin embargo, aunque Fernando Muslera alcanzó a detener el balón, el arquero sudamericano no pudo controlar correctamente el esférico, que terminó escapándose de sus manos y cruzando la línea de gol.

La repetición de la jugada mostró la evidente frustración del arquero uruguayo, quien de inmediato dirigió sus reclamos hacia el césped del Estadio Guadalajara.

Así fue el reclamo de Fernando Muslera al céspedo del Estadio Guadalajara

En las imágenes transmitidas por televisión se aprecia a Fernando Muslera señalando el terreno de juego, dando a entender que un irregular bote del balón habría influido directamente en la acción que derivó en la anotación española.