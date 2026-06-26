El regreso de Chicharito Hernández al Estadio de Chivas no pasó desapercibido de cara al partido entre España y Uruguay.

El Mundial 2026 ha traído consigo imágenes inesperadas, y una de ellas fue el regreso de Javier “Chicharito” Hernández al Estadio Akron. Sin embargo, su vuelta al inmueble no está relacionada con su carrera como futbolista ni con el Club Deportivo Guadalajara, sino con su nueva faceta como analista deportivo.

El histórico delantero mexicano forma parte del equipo de talentos de FOX en Estados Unidos para la cobertura de la Copa del Mundo, motivo por el cual estuvo presente en Guadalajara, Jalisco, para el encuentro entre Uruguay y España, correspondiente a la Fecha 3 de la Fase de Grupos.

Cabe mencionar que la presencia de CH14 no pasó desapercibida, pues se trató de un emotivo reencuentro con el recinto donde vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera.

¿Desde cuándo Chicharito Hernández no visitaba el Estadio de Chivas?

Esta significó la primera vez que Javier Hernández regresó al Estadio Akron desde su penúltimo partido con la camiseta del Rebaño Sagrado, disputado el 27 de noviembre de 2025.

Si bien Chicharito Hernández se encuentra desempeñándose como comentarista deportivo durante la Copa del Mundo 2026, todo apunta a que, una vez concluido el torneo, anunciará su incorporación a un nuevo equipo, ya que el histórico delantero mexicano todavía no contempla poner fin a su exitosa carrera profesional, pese a haber permanecido inactivo durante el último semestre.