Las Chivas de Guadalajara continúan con su pretemporada en Barra de Navidad, mientras todas las miradas apuntan hacia el Mundial 2026 y la Selección Mexicana espera por los dieciseisavos de final. Con los fichajes ya cerrados de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, todo apunta a que no llegarán más caras nuevas al Rebaño, con la excepción de si se llega a concretar alguna salida.

Matías Almeyda habló sobre Chivas

Ya como nuevo entrenador de Rayados de Monterrey, Matías Almeyda se refirió al Guadalajara y lo llenó de elogios: “Obviamente al tener más mexicanos está haciendo un gran trabajo, con muchos jugadores jovenes, pero no deja de ser una demostración de que se puede y que hay cosas buenas en México. No siempre hay que ir a buscar afuera”, remarcó el Pelado.

Érick Gutiérrez rompió el silencio sobre Gabriel Milito

En una entrevista con el periodista Chuyón Hernández, Érick Gutiérrez rompió el silencio y se mostró agradecido con Chivas antes de salir, aparentemente rumbo a Toluca: “Me hubiera encantado (quedarse). Sí juegan muy bien. Siendo sincero, Gabriel es un gran entrenador, hizo jugar a todos muy bien”. El mediocampista también esbozó algunas problemas, pero no quiso ahondar en ello: “Hay cosas que se tienen que quedar ahí, no me gusta hacerlas públicas. Pasaron muchas cosas que yo nunca vi a lo largo de mi carrera, pero aguanté, estoy aquí, he pasado muchas cosas difíciles”.

Omar Govea quiere ser campeón con Chivas

Uno de los referentes que tiene la plantilla del Guadalajara, Omar Govea, habló con Chivas TV en plean temporada y dejó claras sus aspiraciones para el Apertura 2026: “Mi objetivo mío es el objetivo del club, que es ser campeón. Me parece que es momento de ya dar ese paso. Lo hemos hecho bastante bien, creo que ya no hay excusas”.

Luis Romo iría a la banca

De cara al duelo por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, con rival a confirmar, el periodista Gibrán Araige informó que Luis Romo sería una de las modificaciones en el once inicial. Javier Aguirre planería mantener a Gilberto Mora, además del regreso de Erik Lira. La otra duda pasa por Álvaro Fidalgo o Brian Gutiérrez, mientras que en la defensa podría reaparecer César Montes o apostar por la continuidad de Édson Álvarez.