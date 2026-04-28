Armando González fue incluido por Javier Aguirre en la lista de la Selección Mexicana para disputar la Copa del Mundo, y no tardó en encender la previa con una declaración contundente dirigida a sus rivales.

“Primero Dios, haré lo que sé hacer. No me guardaré nada, eso lo tengo claro. No me guardaré nada porque no hay segundas oportunidades en esos partidos. Entonces, daré todo de mí, todo lo que dependa de mí lo haré, y eso lo tengo muy claro”, declaró en entrevista con CANCHA.

El canterano del Club Deportivo Guadalajara pelearía por un lugar en el ataque junto a referentes como Raúl Jiménez y Santiago Giménez, pero para nada se achica.

“Feliz de tenerlos como compañeros. A la vez, estoy muy seguro de que al que le toque jugar lo hará bien, porque todo el equipo, toda la Selección, está lista. Las veces que me ha tocado ir, veo un buen grupo“.

Cabe destacar que el artillero de 23 años atraviesa un momento inmejorable: suma 24 goles en el último año futbolístico y llegará al Mundial 2026 en plena forma.

¿Además de Armando González, qué otros jugadores de Chivas irán al Mundial?

En total, Javier Aguirre llamó a cinco futbolístas de Chivas. Además de Armando González, consideró a Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo y Roberto Alvarado.