Con la Copa Mundial cada vez más cerca, Raúl Rangel perfila su candidatura para ser el portero titular de la Selección Mexicana. El guardameta de Club Deportivo Guadalajara ha logrado consolidarse en las últimas convocatorias, ganando terreno bajo los tres palos.

En ese proceso, ha compartido vestidor con Guillermo Ochoa, a quien recientemente reconoció como una pieza clave en su crecimiento, destacando su experiencia y liderazgo.

“Memo, tipazo, al cual le mando un abrazo y un saludo, se acerca y yo también me acercó con él para preguntarle de ciertas circunstancias de cómo manejaba la presión en escenarios grandes y consejos que me pueda ahí pasar, me dice que tenga esa calma, que maneje yo los tiempos, etc.”, mencionó en entrevista con FOX.

“Pero sí se ha portado bien conmigo, ha sido un buen compañero, un gran mentor, los mundiales y los partidos importantes que recuerdo siempre se vio a alguien tranquilo, sobrio, tomando buenas decisiones y salvando al equipo”, agregó.

Raúl Rangel ve a Chivas como favorito al título

Cabe mencionar que Raúl Rangel junto con Roberto Alvarado, Armando González, Brian Gutiérrez y Luis Romo, concentrarán con el TRI el próximo 6 de mayo, pero confía en que el resto de sus compañeros harán un buen papel en Liguilla.

“Es serio contendiente, más allá de que se quedará sin los jugadores de selección, está para pelear por el título, soy fiel creyente de eso”, concluyó.