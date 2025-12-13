Antes de comenzar su etapa como jugador de Chivas, Brian Gutiérrez se despidió del Chicago Fire con un mensaje cargado de emoción, en el que repasó su recorrido de más de una década dentro del club. “Desde que empecé a jugar al fútbol, mi familia siempre ha estado ahí apoyándome. Sin ellos, no podría estar donde estoy hoy”, escribió el mediocampista, marcando el tono íntimo de su despedida.

El futbolista, que pasó 12 años ligado a la institución estadounidense, recordó especialmente su etapa en la academia, donde destacó que los momentos más valiosos no estuvieron ligados a lo deportivo. “Puedo decir con seguridad que mi momento favorito de mi infancia en la academia no es solo un partido o un evento, sino los lazos que forjé con compañeros de equipo que se hicieron amigos y lo seguirán siendo para toda la vida”, expresó.

Ya instalado en el primer equipo, con el que acumuló seis temporadas, Brian Gutiérrez señaló que el último año fue particularmente especial. “Esta última temporada es especialmente memorable”, escribió antes de enumerar hitos clave como la inauguración del nuevo campo de entrenamiento, su primera clasificación a los playoffs y “marcar mi primer gol en casa frente a un público que me ha apoyado en todo momento”.

En otro pasaje de su mensaje, el ahora jugador del Guadalajara agradeció directamente a la afición del Chicago Fire por el respaldo recibido a lo largo de los años. “Con esto, solo quiero agradecer a toda la afición por su constante apoyo a lo largo de estos años. Sé que seguirán apoyándome. Sé que los mejores momentos del club están por venir”, señaló, dejando claro el vínculo que mantiene con la afición.

La emotiva despedida de Brian Gutiérrez

Finalmente, Brian Gutiérrez dedicó un extenso reconocimiento a todas las personas que formaron parte de su camino dentro del club. “A todo el personal del Fire, tanto del pasado como del presente, todos ustedes hacen posible que los jugadores alcancemos nuestras metas y rindamos al máximo”, escribió, antes de cerrar con un mensaje especial: “Gracias por hacer del Chicago Fire mi hogar. Nos vemos pronto”.