Chivas es el equipo que mejor cierre de torneo registró en toda la Liga MX, por lo que las críticas de la primera mitad del torneo se han convertido en aplausos y alabanzas, por lo que en el Rebaño están convencidos de que aún tienen techo futbolístico.

Efraín Álvarez es uno de los futbolistas más talentosos que tiene el Guadalajara, por lo que muchas de las ilusiones de los seguidores rojiblancos pasan por los botines del mexico-estadounidense; sin embargo, lanzó una temeraria frase antes de iniciar la serie por la Liguilla.

El comunicador, Alejandro Ramírez, reveló que charló con el 10 del chiverío, en donde le cuestionó sobre si los tapatíos tienen el potencial para ser campeones, en donde de inmediato respondió de forma afirmativa.

“Cien por cien. Siempre. Desde el primer día de pretemporada, pero siempre el grupo está unido y estamos para grandes cosas“, declaró el nuevo futbolista del Guadalajara.

¿Cuándo se jugaría la serie entre Chivas y Cruz Azul?

Según nuevos reportes, el Guadalajara enfrentaría a La Máquina el jueves 27 en la cancha del Estadio Akron y el domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en donde se definiría el último Semifinalista del Apertura 2025.