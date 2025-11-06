Alan Mozo fue uno de los jugadores que decidió quedarse en Chivas con el objetivo de pelear por un lugar en el equipo de Gabriel Milito. Sin embargo, una lesión, un puñado de minutos en el Apertura 2025 y 5 jugadores que estarían por encima de él serían motivos suficientes para que en el Clausura 2026 se vaya por la puerta de atrás de Verde Valle.

Es claro que el defensa formado en Pumas comenzó de menor a mayor, pero en los últimos torneos no terminó de marcar la diferencia esperada. En la Concachampions 2025 se dio la gota que rebalsó el vaso debido a que se fue expulsado ante América y tanto Alejandro Manzo como Javier Mier le querían buscar acomodo, por lo que León preguntó por él.

Con la llegada de Gabriel Milito la mayoría de los jugadores fueron evaluados y solamente Fernando Beltrán se fue sin viajar a la pretemporada. Sin embargo, Alan Mozo decidió rechazar la oferta de la Fiera, se ganó la confianza del entrenador argentino y era tenido en cuenta para ver minutos desde el banco de suplentes.

Con el correr del Apertura 2025 surgen varios motivos para que su salida del Guadalajara esté más cerca. Primero, hasta su lesión el defensor solamente sumó 138 minutos de juegos hasta su lesión y siempre como suplente. Segundo, por delante de él aparecen hasta cinco jugadores, dependiendo del sistema de juego, que le quitan el lugar. Ellos son: Richard Ledezma, Miguel Gómez, Diego Campillo, José Castillo y hasta Roberto Alvarado. Sin dudas, un triste presente para el defensa rojiblanco.

¿Qué lesión tuvo Alan Mozo?

Alan Mozo fue operado de su rodilla por una lesión en sus meniscos, por lo que se perdió nueve juegos con el Guadalajara. Recién la semana pasada el lateral derecho volvió a formar parte de una convocatoria rojiblanca en la victoria de Chivas frente a Pachuca por 1-0 en el Estadio Hidalgo.