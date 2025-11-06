No hay dudas de que Armando González es una de las grandes figuras de Chivas debido a que es líder goleo en el Apertura 2025 con once anotaciones. En medio de este contexto, Zague habló de la Hormiga y se atrevió a afirmar lo que pocos en la Liga MX aceptan al señalar que el atacante formado en Guadalajara va a escribir una historia muy importante independiente del equipo en el que esté.

En las últimas horas se ha hablado del futuro del atacante del Guadalajara especialmente para saber si merecía o no una oportunidad en la Selección Mexicana. Todo indica que a Javier Aguirre no cuenta con motivos para no convocar debido a que se lesionaron Santiago Giménez y Julián Quiñones, dos jugadores que acompañan siempre a Raúl Jiménez en el ataque.

En medio de este contexto son varias las figuras de la prensa especializada que comienzan a elogiar a Armando González. En las últimas horas fue Zague, leyenda de América, señaló que la es un futbolista con calidad y que tendrá una carrera independientemente del equipo en el que vaya a jugar.

Armando González es líder de goleo de la Liga MX. (Foto: IMAGO7)

“Desde que se enrachó (lo sigo). Inclusive fue muy criticado por haber fallado una o dos jugadas muy claras y muchos querían cortarle la cabeza al muchacho. Veo calidad futbolística, concepto futbolísticas, veo la habilidad para convertirse en uno de los mejores o un nuevo gran delantero mexicano escribiendo su propia historia. Con mucha capacidad e incluso como su papá. Este muchacho va a escribir una historia muy importante en el futbol independientemente del equipo en el que esté”, expresó el exjugador azulcrema en la mesa de Los Protagonistas.

¿Javier Aguirre convoca a Armando González?

Una de las grandes dudas que existe es si Javier Aguirre va a convocar a Armando González a la próxima fecha de la Selección Mexicana. Diferentes periodistas han reportado que el Vasco no sólo convocará a la Hormiga, sino que además llamará de Chivas a Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado.