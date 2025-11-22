El Club Deportivo Guadalajara ha realizado varios fichajes que acabaron decepcionando de gran manera y algunos de ellos, incluso, costaron una millonada. El traspaso de Uriel Antuna, por ejemplo, resulta un claro ejemplo: el Rebaño lo pagó 10,8 millones de dólares para regresarlo a México, pero su rendimiento no estuvo a la altura de lo que esperaba la afición.

Aunque se esperaba que pudiera marcar diferencias, el “Brujo” no pudo mostrar la calidad y se fue después de registrar 64 partidos, con seis goles, nueve asistencias y algunas polémicas por indisciplina. El Rebaño decidió utilizarlo como moneda de cambio para el intercambio con Roberto Alvarado.

Uriel Antuna no pudo rendir como se esperaba en Chivas (Imago7)

En la Máquina Cementera sí que estuvo a la altura: fue campeón de goleo y quedó a las puertas del título, aunque luego su nivel bajó en medio de la frustrada venta a Europa. Finalmente fue transferido a Tigres UANL, donde ahora está pasando por un momento muy complicado: apenas lleva un gol en su etapa con los Auriazules.

En el Apertura 2025, Uriel Antuna apenas disputó el 7% de los minutos posibles. Participó de nueve partidos, pero en ninguno fue titular. No pudo marcar goles ni aportar asistencias. En las últimas cinco jornadas de la fase regular, ingresó en un sólo minuto.

Uriel Antuna no regresa a Chivas

En las últimas semanas se llegó a especular en redes sociales con un posible interés del Guadalajara por recuperar a Uriel Antuna con el objetivo de recuperarlo futbolísticamente. Sin embargo, esto quedó descartado rápidamente, ya que la directiva rojiblanca no tiene interés en volver a contar con los servicios del extremo de 28 años.