El presente de Sebastián Pérez Bouquet vuelve a encender señales de alerta. Aquel mediocampista que ilusionó a la afición de Chivas con sus primeras apariciones en Liga MX, parece atravesar otro momento de retroceso, justo cuando parecía haber encontrado estabilidad.

Su camino reciente ya venía siendo irregular. Tras perder terreno en Guadalajara, Pérez Bouquet tuvo un paso sin demasiado impacto por FC Juárez. Al arribar a Atlético San Luis, su consolidación tampoco fue inmediata: durante buena parte de la temporada 2024/25 sumó minutos con la Sub-23, lejos del protagonismo esperado para un futbolista de su perfil.

Pérez Bouquet ha perdido terreno en Atlético San Luis (Imago7)

Sin embargo, el Apertura 2025 insinuó una recuperación. Con mayor continuidad, Pérez Bouquet logró participar en 10 partidos, aportando dos goles y dos asistencias, además de meterse con frecuencia en el once inicial. Era, quizá, el indicio de que podía relanzar su carrera en el máximo circuito.

Pero el Clausura 2026 volvió a cambiar el escenario. Lejos de sostener ese crecimiento, su presencia comenzó a diluirse progresivamente. Bajó su porcentaje de minutos, perdió lugar en la alineación titular y su incidencia ofensiva cayó de forma marcada: apenas una asistencia en todo el torneo, registrada ante Pachuca, muy lejos del impacto que había mostrado meses atrás.

Pérez Bouquet ha jugado menos aún con Raúl Chabrand como DT

El cambio en el banquillo terminó de profundizar su situación. Tras la salida de Guillermo Abascal, el mediocampista prácticamente desapareció de la rotación: sólo disputó 45 minutos frente a Pumas UNAM -como titular, pero sustituido al entretiempo- y no volvió a tener participación en los encuentros posteriores. El canterano de Chivas sigue teniendo dificultades para sostener su nivel en el tiempo.