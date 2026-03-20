Las Chivas de Guadalajara llevan un magnífico andar en el Clausura 2026 de la Liga MX, certamen del que son líderes producto de sus nueve victorias y tan sólo dos derrotas. El Rebaño Sagrado viene de despacharse con dos goleadas frente a Santos Laguna y León, para volver a posicionarse en lo más alto de la tabla e ilusionar a toda su afición con pelear por el título.

El plan de Milito con Jonathan Pérez

A muchos aficionados rojiblancos les sorprendió que el último fichaje, Jonathan Pérez, no sumara minutos en la goleada sobre León. Gabriel Milito explicó los motivos en conferencia de prensa: “Jonathan acaba de llegar con nosotros. Es un chico con muy buenas condiciones. Se está adaptando a nuestra manera de jugar, es un futbolista ofensivo, pero que podría también, en alguna posibilidad jugar digamos de carrilero. Llegará su momento. El tema es que él está en plena etapa de adaptación en una etapa de conocimiento y aprendizaje“, reflexionó.

Los convocados de Chivas a la Selección Mexicana

El seleccionador Javier Aguirre ultima detalles para el Mundial 2026 y dio a conocer la lista de convocados para los próximos amistosos contra Portugal y Bélgica. En la misma aparecen cinco jugadores rojiblancos: Raúl Rangel, Richy Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González. Estos parecen ser los más cercanos a decir presente en el próximo Mundial, ya que para esta Fecha FIFA el Vasco podía contar con la base de jugadores que se encuentran en Europa, pero aún así echó mano del Rebaño Sagrado.

La exigencia de Armando González padre con la Hormiga

El goleador mexicano del momento sin dudas es Armando González, canterano de 22 años ya consolidado como el delantero titular de Chivas. Pese a su gran momento, su padre Armando González Bejarano acostumbra a ser crítico con él, pero para empujarlo a mejorar. Según contó la Hormiga en entrevista con Fernando Quirarte, su padre es el primero en “decirle la verdad, aunque le duela o lo moleste” y le ha marcado aspectos a mejorar como el aguantar mejor el balón de espaldas.

¿Qué pasó con Omar Govea?

Omar Govea quedó descartado del reciente partido de Chivas contra León debido a una molestia en la zona del isquiotibial que se presentó tras haber entrenado con normalidad. El director técnico, Gabriel Milito, aclaró que el diagnóstico es una sobrecarga muscular, por lo que su ausencia fue únicamente una medida de precaución para no arriesgarlo y se descarta un problema de mayor gravedad. El cuerpo técnico se muestra optimista respecto a la evolución del mediocampista y ha dejado abierta la posibilidad de que pueda regresar a la actividad para el próximo y exigente compromiso del equipo frente a su exequipo, Monterrey.