Chivas viene de golear por 5-0 a León por el pendiente del Clausura 2026 de la Liga MX en un Estadio Akron que fue una fiesta. Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue el enojo de Gabriel Milito por el gol claro que falló Bryan González, una de las figuras del Guadalajara, debajo de la portería de Óscar García.

Sin dudas el Guadalajara fue una aplanadora y mereció haber ganado por dos o tres goles más de diferencia. Sin embargo, Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín fallaron jugadas muy claras de gol que deja la sensación que contra rivales más complicados, como Cruz Azul y Toluca, no se pueden volver a generar porque tienen mejor jerarquía para cerrarse en el fondo.

Lo que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue el enojo de Gabriel Milito en el primer tiempo cuando Bryan González perdió un gol solo abajo de la portería de León. En el video publicado por Jesús Bernal en su canal de YouTube, el técnico argentino se agarró la cabeza, miró al cielo y lanzó bronca al banquillo debido a que es claro que entendía que había que ampliar la diferencia para evitar que llegue el empate por un error.

Gabriel Milito estalló por un error de Bryan González. (Foto: IMAGO7)

En el mismo video, el timonel rojiblanco se molestó con la terna arbitral, ya que se fue protestando al cuarto árbitro por las decisiones que tomó el silbante central. Cabe destacar que en el primer tiempo, tras revisión en el VAR, le anularon bien un penal.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Clausura 2026?

Chivas volverá a tener acción el próximo sábado 21 de marzo cuando enfrente a Rayados de Monterrey en Nuevo León a las 19:00 del Centro de México. El partido se podrá ver en territorio mexicano solamente por Canal 2, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos solamente por VIX.