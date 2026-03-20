Las Chivas de Guadalajara tienen un proyecto deportivo que entusiasma a propios y extraños. Y que se ve reflejado en el gran andar colectivo que trae el Rebaño en el Clausura 2026, donde marcha como único líder del certamen. Pero mientras disfruta el presente, el conjunto rojiblanco también piensa a futuro.

Este certamen de la Liga MX ha vuelto a dejar en evidencia el compromiso del Guadalajara con el desarrollo del talento joven. Además de liderar la tabla de posiciones, el Rebaño también se ubica en lo más alto en la tabla de la Regla de Menores, donde contabiliza 2347 minutos tras cumplir con anterioridad el mínimo que exige la competición.

Chivas goleó a León con participación de su cantera: convirtieron Santi Sandoval, Hormiga González y Hugo Camberos (Imago7)

Guadalajara fue uno de los primeros en cumplir con la Regla, tras aportar con siete de sus jugadores. El Rebaño aventaja por casi 100 minutos al Puebla, segundo en dicha tabla, mientras que Mazatlán completa el podio y Necaxa es el restante que supera los 2.000 minutos aportados al reglamento.

Por su parte, otros equipos grandes de la Liga MX aún no han podido aportar la cantidad de minutos necesaria: Atlas, Juárez, León, Cruz Azul, Tijuana, Toluca, América y Tigres son los cuadros que de momento no cumplieron con la Regla.

Así va la Regla de Menores del Clausura 2026