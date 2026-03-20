Chivas vive uno de sus mejores momentos en los últimos años, consolidándose como un serio candidato al título del Clausura 2026 junto a equipos como Cruz Azul y Toluca. En este contexto, la comparación con el América ha sido inevitable, especialmente ahora que el Guadalajara atraviesa un gran nivel mientras que las Águilas han mostrado inestabilidad, provocando que diversas voces se inclinen a favor del Rebaño Sagrado.

Una de las opiniones más contundentes vino de José Ramón Fernández. El histórico periodista, conocido por su postura crítica hacia el América, participó en una charla junto a Ricardo Ferretti y Sergio Dipp, donde analizó el presente de ambos equipos. En ese espacio, no dudó en señalar las diferencias actuales entre Chivas y el conjunto azulcrema, dejando una declaración que rápidamente se volvió viral.

“El América es una mediocridad absoluta […]. Al América hazlo a un lado (en la Liguilla), el América está en el lodo, Chivas está en el cielo”, sentenció José Ramón, en una frase que resume la percepción que tiene sobre el presente de ambos clubes y que encendió el debate entre aficionados y analistas.

Más allá de las comparaciones, en Verde Valle hay claridad sobre el objetivo. El gran momento del equipo no será suficiente si no se traduce en títulos, y así lo entiende Gabriel Milito, quien sabe que su proyecto solo podrá consolidarse levantando trofeos. Por ello, aunque el equipo va por el camino correcto, la exigencia se mantiene en lo más alto de cara a la Liguilla.

José Ramón Fernández advierte a Chivas sobre los jugadores que se van a perder la Liguilla por culpa de la Selección Mexicana

Finalmente, el propio José Ramón también lanzó una advertencia que preocupa a la afición. Señaló que la Selección Mexicana podría afectar seriamente a Chivas en la Liguilla, al llevarse a varios de sus jugadores clave. Incluso fue más allá al afirmar que “Javier Aguirre va a destrozar a Chivas, y va a echar a perder a los jugadores porque los va a tener en la banca”, dejando claro que, en su opinión, el Guadalajara sería el equipo más perjudicado en la fase final.