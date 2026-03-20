Chivas pone el liderato del Clausura 2026 nuevamente en juego cuando se enfrente este fin de semana a Rayados en la cancha del Gigante de Acero, en donde el Rebaño deberá emplearse al máximo para tratar de salir de la Sultana del Norte con los tres puntos en la bolsa.

El Guadalajara parte como amplio favorito debido al gran rendimiento que está registrando en este torneo; sin embargo, el Monterrey viene herido por quedar eliminado de la Concachampions a media semana frente a Cruz Azul, por lo que toda su atención estará puesta en el torneo local.

Hay que recordar que la escuadra regiomontana deberá lidiar con múltiples ausencias por lesión, por lo que el entrenador Nicolás Sánchez deberá improvisar en varias zonas del campo para poder sorprender al chiverío de Gabriel Milito.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Rayados de Monterrey por el Clausura 2026?

El duelo correspondiente a la jornada 12 del Clausura 2026 se llevará a cabo este sábado 21 de marzo en la cancha del Estadio BBVA, mejor conocido como el Gigante de Acero, choque que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Rayados de Monterrey?

El compromiso entre regiomontanos y tapatíos tendrá múltiples opciones para ser visto EN VIVO, en donde destaca la transmisión por televisión abierta por el Canal 5, además de otras alternativas como TUDN o Vix.

Tabla de posiciones del Clausura 2026