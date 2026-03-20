Chivas Femenil se mantiene firme en la pelea por los primeros lugares del Clausura 2026; sin embargo, el calendario le obligará a jugar nuevamente en condición de visitante de cara a su próximo compromiso frente a Xolas de Tijuana.

El Guadalajara viene de empatar sin goles frente a Rayadas de Monterrey, en un duelo de poder a poder, en donde demostraron que pueden competir con los mejores clubes del futbol mexicano; sin embargo, necesitan seguir sumando puntos para no despegarse del resto de las adversarias.

El siguiente rival será Tijuana que está peleando jornada a jornada la posibilidad de colarse a la Liguilla del futbol mexicano, por lo que necesitan hacer valer la localía, principalmente, aprovechar la cancha sintética del Estadio Caliente.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Xolas de Tijuana por el Clausura 2026?

El siguiente duelo del Guadalajara se llevará a cabo el próximo lunes 29 de marzo en la cancha del Estadio Caliente, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas Femenil vs. Xolas de Tijuana?

El compromiso entre tapatías y fronterizas contará con la transmisión de Fox One y Tubi en México; sin embargo, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de Rebaño Pasión.