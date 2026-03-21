Luego de que Mazatlán FC empatara frente a Cruz Azul en el inicio de la Jornada 12 del Torneo Clauaura 2026, el polémico periodista de ESPN, Álvaro Morales, arremetió contra el Club Deportivo Guadalajara.

El comunicador fue contundente al inicio de “Futbol Picante” al afirmar que el equipo dirigido por Gabriel Milito debería agradecerle al cuadro sinaloense luego de sacarle el empate a Cruz Azul, que de haber ganado habría tomado el liderato de la tabla general.

“Las Chivas Rayadas del Guadalajara hoy tendrían que besarle los pies a Mazatlán, porque gracias a Mazatlán van a dormir un día más de líderes del futbol mexicano, lo cual podría acabar este sábado dependiendo de una combinación de resultados, donde Toluca es su más cercano perseguidor”, comentó.

Como bien lo menciona Álvaro Morales, el liderato del Rebaño Sagrado dependerá de los resultados de este sábado, donde los nuestros se medirán a Rayados de Monterrey y los Diablos Rojos a los Tuzos del Pachuca.

¿Cuándo es el partido entre Monterrey y Chivas?

El partido entre Rayados de Monterrey y el Club Deportivo Guadalajara se llevará a cabo este sábado 21 de marzo en la cancha del Gigante de Acero, a las 19:05 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Canal 5, TUDN y ViX.