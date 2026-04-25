Efraín Álvarez tuvo la oportunidad de abrir el marcador en el partido del Club Deportivo Guadalajara ante Xolos de Tijuana, correspondiente a la Fecha 17 del Torneo Clausura 2026.

Fue al minuto 21 cuando el futbolista de 23 años de edad recibió un gran pase de Brian Gutiérrez dentro del área para quedar frente a frente con Toño Rodríguez.

Sin embargo, el guardameta del conjunto fronterizo reaccionó de inmediato, achicó el ángulo con determinación y terminó por neutralizar el disparo del atacante rojiblanco.

Así fue la increíbe falla de Efraín Álvarez ante Xolos

Cabe destacar que esa acción pudo representar el segundo gol de Efraín Álvarez en el Torneo Clausura 2026, luego de haberse estrenado en la Jornada 5 frente a Mazatlán FC.