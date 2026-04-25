Chivas tiene acción esta noche cuando reciba a Tijuana por la jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX. De cara al encuentro de esta noche, repasamos cómo marcha Armando González en la tabla de goleo y cuántos goles debe anotar si esta noche quiere ser campeón con o sin Joao Pedro de Atlético de San Luis.

En esta horas el Rebaño Sagrado se juega importantes puntos debido a que una victoria los dejará como superlíderes del torneo. Especialmente si Pumas logra quedarse con los tres puntos ante Pachuca en el Estadio Hidalgo.

En medio de este contexto, Armando González vuelve a ser noticia ya que pelea por ser bicampeón de goleo de la Liga MX. A la Hormiga se le presenta una oportunidad única para no solo presionar a Joao Pedro, sino que además puede romper una sequía goleadora de dos partido ya que no marca desde el empate ante los Universitarios.

Armando González lleva tres partidos sin anotar. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo marcha Armando González en la tabla de goleo del Clausura 2026?

Actualmente Armando González es segundo en la tabla de goleo tras haber anotado doce goles en el Clausura 2026. Para alcanzar a Joao Pedro, goleador de Atlético de San Luis, debe anotar uno y si quiere superarlo está obligado a marcar dos.

¿Cómo marcha Chivas en el Clausura 2026?

Chivas en estos momentos se ubica en la primera posición de la tabla general de posiciones con 34 puntos. La buena noticia es que si el equipo de Gabriel Milito quiere ser superlíder del Clausura 2026 debe superar a Tijuana.