Chivas continúa trabajando en la planeación del Apertura 2026, un periodo clave en el que la directiva y el cuerpo técnico deben definir tanto las altas como las bajas del plantel. En ese contexto, el movimiento que más fuerza ha tomado en los últimos días es la llegada de Kevin Castañeda, mediocampista ofensivo proveniente de Xolos de Tijuana, una incorporación que, aunque todavía no ha sido anunciada oficialmente, luce muy encaminada y reforzaría una de las zonas con más talento dentro del esquema de Gabriel Milito.

Kevin Castañeda será jugador de Chivas.

Precisamente por ello surge una pregunta inevitable: ¿en qué posición jugaría Kevin Castañeda dentro del Guadalajara? Todo apunta a que competiría directamente por minutos con Roberto Alvarado y Efraín Álvarez, dos de los futbolistas más importantes en la generación ofensiva del equipo. Sin embargo, si hubiera que señalar al jugador que más podría ver reducida su participación, ese sería Efraín Álvarez, ya que cuando Gabriel Milito tuvo que elegir entre alternativas similares durante el torneo pasado, normalmente se inclinó por mantener al Piojo como una pieza fija en el once inicial.

No obstante, los datos ofrecen una perspectiva interesante. Una comparación entre ambos futbolistas durante el torneo anterior muestra que Efraín Álvarez superó a Kevin Castañeda en una gran cantidad de métricas ofensivas y de construcción de juego. Entre ellas destacan las asistencias esperadas, el porcentaje de pases acertados, los toques dentro del área rival y los regates exitosos, indicadores que reflejan la enorme influencia que tuvo el actual jugador rojiblanco en la generación de oportunidades de peligro.

Efraín Álvarez supera a Kevin Castañeda en varias métricas.

Por su parte, Kevin Castañeda presenta fortalezas distintas que también resultan muy atractivas para cualquier entrenador. Destaca especialmente en la capacidad para conservar la posesión, los disparos a portería y los centros exitosos al área. Además, hay un dato imposible de ignorar: fue el segundo mediocampista con más goles en el torneo, con siete anotaciones, únicamente por detrás de Juan Brunetta. Esa capacidad para aparecer cerca del arco rival podría convertirse en un argumento muy importante para ganarse minutos, aunque todo indica que Efraín Álvarez mantendría la titularidad al menos durante el arranque del Apertura 2026.

Gabriel Milito podría cambiar su esquema para poder encajar a los tres mediocampistas ofensivos

Existe además una alternativa que, aunque parece poco probable, podría resultar muy interesante para determinados partidos. Gabriel Milito podría modificar ocasionalmente su sistema habitual y apostar por una estructura mucho más ofensiva. En ese escenario, Fernando González sería el único mediocampista con funciones netamente defensivas, mientras que Efraín Álvarez ocuparía el sector izquierdo, Kevin Castañeda jugaría como enganche y Roberto Alvarado partiría desde la derecha por detrás de Armando González. Sobre el papel, sería una alineación capaz de generar muchísimo peligro, aunque también exigiría sacrificios importantes en el equilibrio defensivo, razón por la que sería una alineación solo para casos muy específicos.