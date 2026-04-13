Uno de los socios más importantes que tuvo Chivas en cada mercado de pases es sin duda Pachuca, con quienes se hicieron importantes intercambios y fichajes como la llegada de Bryan González. En medio de este cierre de la fase regular del Clausura 2026 sale un rumor de mercado en el que Guadalajara y los de Hidalgo realizarán el siguiente intercambio: Yael Padilla por Elías Montiel. ¿Se puede concretar?

No hay dudas de que Javier y Alejandro Manzo junto a la directiva de los Tuzos han llevado a cabo importantes negociaciones. A la llegada del Cotorro hay que sumar que el Rebaño Sagrado sacó de la plantilla a jugadores que tenían un ciclo cumplido como Víctor Guzmán y Alan Mozo.

En medio del cierre de la fase regular del Clausura 2026 Jesús Hernández reveló en su canal de Youtube que Javier Mier estaba interesado en fichar para el Apertura 2026 a Elías Montiel, jugador titular en Pachuca. A su vez, en las últimas horas futbolero dio a conocer que el Guadalajara buscaría intercambiarlo por Yael Padilla según lo informado por El Futbolero.

Javier Mier estaría interesado en Elías Montiel. (Foto: IMAGO7)

¿Chivas puede concretar el intercambio de Yael Padilla por Elías Montiel?

Uno de los principales motivos por los que Chivas no podrá concretar este intercambio es porque Pachuca tiene tasado en 20 millones de dólares a Elías Montiel según información de Goal. Teniendo en cuenta que Transfermarkt le dio un precio cercano a los 4 millones de dólares a Yael Padilla, es difícil pensar que este tipo de negociación, salvo que el futbolista entre como parte de pago más dinero. Cabe destacar que de momento, ningún insider del Guadalajara negó o confirmó que pueda llevarse adelante esta negociación.

Yael Padilla no ve una gran cantidad de minutos con Gabriel Milito. (Foto: IMAGO7)

¿Qué pretende Pachuca con Elías Montiel?

Otro punto que complica la llegada de Elías Montiel a Chivas es que Pachuca pretende que el mediocampista juegue en Europa. Especialmente tras el buen Mundial de Clubes que llevó adelante en Estados Unidos. “El sueño de él y el sueño de nosotros es que vaya a jugar a Europa. Creemos que ya está en la maduración. Si me dijeras a mí, me gustaría que se quedara seis meses más, pero él ya está en la maduración. Entonces si llega una oferta adecuada tanto para él como para la institución, por supuesto que lo vamos a apoyar”, respondió Jesús Martínez en julio del 2025 a Medio Tiempo.