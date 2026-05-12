Javier Hernández reveló que hubo momentos en los que dejó de disfrutar el futbol y contempló seriamente ponerle fin a su carrera.

Javier Chicharito Hernández confesó que estuvo muy cerca de retirarse del futbol tras concluir su segunda etapa con el Club Deportivo Guadalajara, una etapa en la que atravesó fuertes dificultades personales y deportivas que incluso lo llevaron a perder la pasión por jugar.

Durante una entrevista con TUDN, el histórico jugador mexicano habló sobre el complicado momento que pasó a finales del año pasado, aunque dejó en claro que axctualmente se encuentra mucho mejor.

“Creo que me podía haber retirado después de lo de Chivas y de todo ese paso. Más allá de cómo fueron las cosas, obviamente siempre quiero que me vaya muy bien, pero bueno, pasa así”, mencionó.

“Noviembre y diciembre fueron muy duros, pero ahora sí que el año nuevo me cayó muy bien. La verdad que estoy muy pleno, estoy muy feliz, estoy creciendo muchísimo“, agregó.

Chicharito pensó en el retiro tras su paso por Chivas.

Además, el exfutbolista del Manchester United, Real Madrid, entre otros, aseguró que está aprovechando esta etapa para trabajar en sí mismo y sanar diferentes aspectos de su vida personal.

“Estoy disfrutando de esta etapa, que este año entre comillas me lo tomé sabático, para poder sanar, reacomodar, poner todo en perspectiva y disfrutar”, señaló.

¿Qué pasará con Chicharito Hernández?

Aunque actualmente se encuentra sin equipo, Javier Hernández dejó claro que su intención es mantenerse dentro del futbol profesional, si bien hasta el momento no hay información oficial sobre cuál podría ser el próximo destino de su carrera.