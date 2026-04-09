Javier Hernández dejó Chivas al terminar el Apertura 2025 en medio de muchas críticas por parte de la afición, especialmente tras el penal que falló ante Cruz Azul en la Liguilla, acción que pudo significar el pase a semifinales para el Guadalajara. Sin embargo, ahora su nombre vuelve a dar de qué hablar, ya que todo indica que el histórico delantero mexicano ya tiene un nuevo equipo y estará rodeado de grandes figuras, aunque en un rol muy distinto al que tuvo durante su carrera como futbolista.

Fue la propia cuenta de Fox Sports la que hizo oficial que Chicharito se unirá a su equipo de comentaristas durante la Copa del Mundo, marcando así su esperado debut en los medios de comunicación. Esta noticia ha generado gran expectativa, ya que muchos aficionados esperaban verlo dar este salto desde que salió de Chivas y no encontró equipo para continuar su carrera como jugador profesional en el corto plazo.

Por si fuera poco, el exdelantero del Guadalajara no estará solo en esta nueva aventura, pues compartirá espacio con dos auténticas leyendas del fútbol mundial. Se trata de Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic, quienes formarán junto a él un tridente de analistas de lujo, reuniendo a tres delanteros con trayectorias legendarias y amplio reconocimiento tanto dentro como fuera de las canchas.

Esta situación también vuelve a poner sobre la mesa las dudas sobre cuál será el siguiente paso en la carrera de Javier Hernández, ya que los rumores más fuertes apuntaban a que buscaría una nueva oportunidad para seguir jugando, incluso en la Championship inglesa. Sin embargo, al no concretarse ningún fichaje, todo parece indicar que su futuro inmediato estaría ligado a los medios de comunicación, al menos durante la disputa del Mundial.

Javier Hernández se ha sincerado sobre su falla argumentando que es la peor de su carrera

El penal fallado por Javier Hernández ante Cruz Azul sigue muy presente en la memoria de la afición rojiblanca, ya que muchos consideran que había otras opciones más confiables para ejecutar ese disparo en un momento tan decisivo. Sobre esta situación, el propio Chicharito ya se sinceró públicamente, reconociendo que esa acción representa una de las fallas más dolorosas no solo de su carrera profesional, sino también de su vida personal, dejando en claro el impacto emocional que tuvo aquel momento.