Hassanane Balal, creador de contenido iraquí y apasionado por el futbol, vivió una experiencia que difícilmente olvidará en su paso por México. Desde las gradas del Estadio Akron, el aficionado no solo presenció el duelo entre las Chivas de Guadalajara y Pumas, sino que quedó completamente impactado por la magnitud cultural y emocional que rodea al club tapatío.

“Doce títulos de liga, todos con jugadores mexicanos. Este club es diferente”, expresó Balal en uno de sus videos, donde comparó al Rebaño Sagrado con gigantes europeos como el Barcelona o el Real Madrid, aunque destacando una particularidad única: competir exclusivamente con talento nacional. Para el iraquí, esa identidad convierte a Chivas en una institución especial y explicó por qué, según su mirada, posee una de las aficiones más grandes de México.

Su asombro no se limitó al terreno de juego. Antes del partido frente a Pumas, Balal se encontró con una tradición que lo sorprendió: miles de aficionados reunidos en los alrededores del estadio, compartiendo comida y celebrando en comunidad .“El estadio parece vacío porque todos están afuera, cada grupo con su propia barbacoa”, relató maravillado por una previa que definió como completamente distinta a la cultura futbolística que conocía.

Ya en pleno encuentro, el ambiente terminó de conquistarlo. A pesar de que Chivas iba en desventaja, la afición nunca dejó de alentar. “En mi vida he visto algo así. No se sientan, no paran. Este es el verdadero apoyo”, afirmó. La intensidad de la tribuna y la conexión entre el equipo y su gente fueron, para Balal, una muestra de lo que considera “la cima de la cultura futbolística en México”.

Hassanane Balal se enamoró de México

Además de presenciar la clasificación de Irak para la próxima Copa del Mundo, Hassanane Balal vivió toda una experiencia durante su paso por Guadalajara. A través de sus redes, el iraquí no dudó en declararse un nuevo seguidor rojiblanco: “Ahora soy uno de ustedes. Vamos Chivas. Viva México”. Un testimonio que refleja cómo la identidad y la pasión del club trascienden fronteras, sumando admiradores incluso a miles de kilómetros de distancia.