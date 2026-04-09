Bajo el mando de Gabriel Milito, el Club Deportivo Guadalajara atraviesa una de las fases regulares más destacadas de su historia reciente, a tal punto de que en el Clausura 2026 de la Liga MX, tiene al alcance de la mano cuatro récords que podrían redefinir su lugar en la era de los torneos cortos. Con una base sólida de resultados y rendimiento, el equipo rojiblanco no solo compite, sino que empieza a amenazar varias de sus propias marcas históricas.

El primero de esos registros es el de partidos consecutivos sin perder como local. Milito ya igualó la marca de 11 encuentros invicto en el Estadio Akron, un récord que pertenecía a Matías Almeyda, y que ahora podría quedar atrás en los próximos compromisos ante Puebla y Tijuana. De lograrlo, Chivas establecería una nueva referencia en fortaleza como local dentro de los torneos cortos.

Chivas salvó ante Pumas su invicto como local (Imago7)

Otro de los objetivos es el de mayor cantidad de triunfos en un mismo torneo. Con 10 victorias ya conseguidas, el Guadalajara igualó su mejor registro histórico y necesita apenas un triunfo más para romperlo. En la misma línea, también apunta al récord de mayor puntaje: actualmente suma 31 unidades y requiere al menos cinco puntos adicionales para superar la barrera de los 34, o incluso seis para fijar una nueva marca absoluta.

Finalmente, el cuarto récord en la mira es el de más goles anotados en una temporada corta. El equipo necesita marcar ocho tantos en los últimos cuatro partidos para alcanzar los 34 goles, cifra que representa su techo histórico en este formato. Si logra completar este póker de registros, el ciclo de Milito no solo quedará en los libros, sino que se consolidará como la mejor fase regular del club en los últimos 30 años.

¿Qué partidos le restan a Chivas en la fase regular del Clausura 2026?