El canterano del Club Deportivo Guadalajara, Ariel Castro, debutó en la Liga MX con Cruz Azul, en el partido frente a los Xolos de Tijuana, correspondiente a la Fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Corría el minuto 84 cuando Nicolás Larcamón mandó al terreno de juego al futbolista de 21 años de edad para reemplazar a Omar Campos, por lo que estuvo en la cancha ocho minutos firmando una actuación discreta.

Cabe mencionar que Ariel Castro llegó al conjunto de La Máquina apenas en enero pasado como agente libre tras no entrar en planes de la directiva rojiblanca.

Es importante recordar que, durante la etapa de Fernando Gago como director técnico de Chivas, Ariel Castro fue tomado en cuenta para el primer equipo.

Sin embargo, tras la salida del estratega argentino, su situación cambió y ya no logró concretar su debut con el Rebaño Sagrado.

¿Cómo quedó el partido entre Cruz Azul y Tijuana?

El partido entre Cruz Azul y Tijuana, donde Ariel Castro debutó, terminó en un empate a un gol. Por parte del cuadro capitalino marcó de penal Gabriel Fernández, mientras que Mourad El Ghezouani lo hizo para la escuadra fronteriza.