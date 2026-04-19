El debut de Ariel Castro en Primera División finalmente se concretó, pero no fue con la playera de las Chivas de Guadalajara, como siempre se imaginó que sería. El canterano rojiblanco sumó sus primeros minutos oficiales con Cruz Azul en el empate ante Tijuana, en el Estadio Cuauhtémoc, marcando un giro significativo después de su etapa en Verde Valle.

El juvenil ingresó al minuto 84 en lugar de Omar Campos por decisión de Nicolás Larcamón, quien buscó darle frescura al equipo cementero sobre los minutos finales. En medio de un contexto adverso para el conjunto celeste, el futbolista de 21 años encontró el escenario para dar el paso que tanto había esperado.

Formado íntegramente en Verde Valle, el mediocampista ofensivo fue durante años una de las grandes promesas del Guadalajara. Su explosión en Sub-16, donde convirtió 16 goles, lo catapultó rápidamente por todas las categorías hasta llegar al Tapatío, donde sus actuaciones lo consolidaron como un proyecto serio de Primera. Sin embargo, pese a ese recorrido, nunca se ganó el lugar en el primer equipo.

Durante el ciclo de Fernando Gago, Castro llegó a entrenar con Chivas y a integrar el banquillo en distintos partidos. El propio proceso lo tenía cerca de cumplir su sueño, pero finalmente sólo tuvo minutos en amistosos y hasta marcó un gol en un Clásico Tapatío ante Atlas, tras pase de Chicharito Hernández.

Cruz Azul felicitó a Ariel Castro

Ya en Cruz Azul, el estreno de Ariel Castro puede ser una señal de cara a futuro: “Felicidades por tu debut en Primera División, Ari”, le dedicó el club en sus canales oficiales. En medio de la necesidad de renovación y minutos para jóvenes, el ex Chivas empieza a escribir su historia lejos de Verde Valle.