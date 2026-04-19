Las Chivas de Guadalajara atraviesan uno de sus mejores momentos en la Liga MX. Con la goleada 5-0 sobre Puebla por la Jornada 15 del Clausura 2026, el equipo rojiblanco no solo se consolidó como líder, sino que además igualó su récord histórico de puntos en torneos cortos. Sin embargo, en medio de la euforia, su entrenador, Gabriel Milito, optó por un discurso mucho más exigente que celebratorio.

“Siempre se puede un poco más; los equipos de fútbol, si tienen ambición, nunca paran de crecer”, aseguró el estratega argentino en conferencia de prensa, dejando en claro que el rendimiento actual no es un techo para su equipo. Pese al dominio mostrado ante Puebla, Milito evitó cualquier tono triunfalista y enfocó su mensaje en lo que viene.

“No me conformo; quiero que tengamos mucha más regularidad”, remarcó, en una frase que sonó a advertencia después del empate agónico ante Pumas y la derrota frente a Tigres UANL. Milito entiende que más allá de los resultados, el verdadero desafío está en sostener el nivel en la recta final del torneo y especialmente en la Liguilla.

Incluso al analizar el partido, el entrenador valoró el resultado, pero sin perder de vista la exigencia interna: “Hoy en día hacer cinco goles en cualquier partido es muy difícil; eso indica que el equipo estuvo muy bien”. Aun así, su lectura dejó entrever que el foco no está en lo conseguido, sino en lo que todavía puede mejorar un equipo que ya se perfila como candidato.

¿Cómo llega Chivas a la próxima Liguilla?

En otro de los temas relevantes, Milito también se refirió al contexto que se avecina con posibles bajas por convocatorias al Mundial y fue contundente al respaldar a toda su plantilla: “Yo no puedo hacer nada sobre las dudas externas; confío plenamente en todo el plantel, incluso en los que han tenido pocos minutos, porque serán necesarios en la Liguilla. Aceptamos la situación del Mundial sin ninguna duda interna”.