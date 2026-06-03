El exjugador del Guadalajara protagonizó un momento doloroso para el club, pero ahora no tendría trabajo por la baja del conjunto tapatío de la Liga Premier.

El futbol mexicano está viviendo una de sus crisis más grandes en la historia, en donde los propietarios de muchos clubes estarían en desacuerdo con las decisiones que se toman en la Federación Mexicana de Futbol, por lo que se han manifestado y en esta ocasión fueron los Tecos.

La institución que históricamente ha representado a la Universidad de Guadalajara anunció que no participará en la Temporada 2026-2027 de la Liga Premier para remodelar las instalaciones del Estadio 3 de marzo, además de que no existe la posibilidad de ascender a Liga de Expansión.

En esta situación, el exjugador de las Chivas, Rafael Medina, quien funge como Director Deportivo en la escuadra de los tecolotes, habría salido perjudicado, ya que ha sido un elemento de casa desde hace varios años.

Hay que dejar en claro que las versiones indican la desaparición de la franquicia; sin embargo, solamente la mantendrían congelada hasta que se reanude el ascenso y descenso, por lo que aprovecharán el lapso para mejorar sus instalaciones en búsqueda de la certificación en el futuro.

¿Por qué Rafael Medina no es bien recordado en Chivas?

Aunque es canterano del Guadalajara, el exlateral protagonizó el momento más difícil de su carrera en la Final del Clausura 2004 contra Pumas, en donde falló el penalti definitivo que le otorgó el título a los universitarios en la cancha de CU, por lo que fue blanco de muchas críticas y hasta ha reconocido que cayó en depresión por dicha falla.

“En toda la Liguilla los practicábamos. De 23 penales que tiré, fallé dos. En ese momento viene Juan Carlos Ortega y viene el Benja (Benjamín Galindo) y habla conmigo: ‘metiste 21 de 23, tú eres el que debería de tirar”.

“Desde el momento en que me toca tirarlo y que lo fallo, el apoyo fue espectacular de todo el grupo. Todos fueron, me abrazaron y me cobijaron. Se me vino el mundo encima”, declaró en el podcast de Ramón Morales.

Rafael Medina cayó en depresión tras penalti contra Pumas

“Fueron 15 días que no salí de mi casa. Mi novia tenía que ir a visitarme porque yo no podía salir (…) No faltaba que pasaban y me mentaban la madre, cabrones que te lo gritaban y nunca te lo decían de frente.

“Viví mi duelo, me encerré. Lo que tuve que hacer para regresar mejor y el siguiente año fue mi mejor año con Chivas, jugamos la Libertadores. Fue un proceso largo y complicado, pero dentro de la cancha se te olvidaba”, declaró en el mismo podcast.