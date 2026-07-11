El Rebaño Sagrado podría convertirse en una de las principales bases del nuevo proyecto de la Selección Mexicana.

Chivas ya comienza a mirar hacia el siguiente ciclo mundialista con optimismo. De cara a la primera convocatoria de la Selección Mexicana bajo el mando de Rafa Márquez, en Verde Valle existe la expectativa de que el club vuelva a tener una presencia importante en el combinado nacional. La confianza es tal que esperan aportar hasta siete futbolistas para el arranque del proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

La información fue revelada por el periodista Alex Ramírez, quien aseguró que dentro del Club Deportivo Guadalajara existe la expectativa de incrementar el número de convocados respecto al ciclo anterior. “Esperan tener en Guadalajara un mínimo de siete jugadores para esta nueva era de Rafa Márquez”, dijo el comunicador.

El objetivo no luce descabellado si se toma en cuenta el protagonismo que varios elementos del Rebaño Sagrado han adquirido en los últimos torneos. La combinación de futbolistas jóvenes con jugadores de experiencia ha convertido al Club Deportivo Guadalajara en uno de los equipos con mayor cantidad de mexicanos con nivel de selección.

Como referencia, durante el proceso anterior, Javier Aguirre convocó a cinco futbolistas de Chivas para disputar la máxima justa internacional, donde los elegidos fueron Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado, Armando González y Brian Gutiérrez.

Ahora, con un nuevo proyecto en marcha y la mira puesta en el Mundial de 2030, el Rebaño Sagrado aspira no solo a mantener esa representación, sino incluso a superarla con Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

Además de los 5 elementos mundialistas ¿qué otros jugadores podrían ser considerados por Rafa Márquez?

Además de los cinco futbolistas que disputaron el Mundial de 2026 con la Selección Mexicana, Chivas cuenta con otros elementos que podrían abrirse paso en la primera convocatoria de Rafa Márquez. Nombres como Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Efraín Álvarez, Diego Campillo, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo aparecen como opciones viables gracias a su calidad.