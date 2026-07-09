Campeón con el Guadalajara y surgido de su cantera, el histórico portero formará parte del cuerpo técnico de Rafael Márquez tras el Mundial 2026.

Tras la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, comenzó oficialmente una nueva etapa en la Selección Mexicana. Rafael Márquez fue confirmado como nuevo entrenador del Tri, en reemplazo de Javier Aguirre y rumbo al proceso mundialista de 2030. El ex capitán llegará acompañado por un cuerpo técnico que incluye a varios nombres históricos del futbol mexicano. Entre ellos aparece uno con un fuerte vínculo con Chivas: Alfredo Talavera.

El ex guardameta jalisciense será el nuevo entrenador de porteros dentro del equipo de trabajo de Márquez. De esta manera, uno de los arqueros más importantes que dio la Cantera Rojiblanca tendrá la responsabilidad de trabajar con los actuales convocados de la Selección, entre ellos Raúl Rangel, quien viene de ser el titular del Tri durante toda la Copa del Mundo.

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La coincidencia no pasó desapercibida entre los aficionados. En redes sociales rápidamente comenzaron las bromas por el hecho de que “el Tala entrenará al Tala”, haciendo referencia al apodo que comparten Alfredo Talavera y Raúl Rangel. Más allá de la curiosidad, el arquero de Chivas tendrá ahora la oportunidad de seguir creciendo bajo la supervisión de un portero que disputó tres Copas del Mundo y construyó una extensa carrera con la Selección Mexicana.

Aunque muchos lo identifican por sus exitosos pasos por Toluca y Pumas, Talavera dio sus primeros pasos en el futbol profesional con el Guadalajara. Llegó a las Fuerzas Básicas siendo adolescente tras ser detectado por visores rojiblancos, debutó con el primer equipo en 2003 y formó parte del plantel que conquistó el Clausura 2006. Sin embargo, la competencia con Oswaldo Sánchez primero y con Luis Ernesto Michel después terminó llevándolo a buscar continuidad fuera del club, donde finalmente desarrolló la mayor parte de su carrera.

¿Habrá más convocados de Chivas a la Selección Mexicana?

El reciente Mundial volvió a demostrar el peso que tiene Chivas dentro de la Selección Mexicana. Cinco futbolistas rojiblancos integraron la convocatoria de Javier Aguirre: Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Armando González y Brian Gutiérrez. Ahora, con el inicio del ciclo encabezado por Rafael Márquez, el Guadalajara seguirá teniendo una presencia importante, no solo por sus jugadores, sino también por un ex canterano como Alfredo Talavera, quien será el encargado de trabajar con los porteros del Tri.

De cara al nuevo ciclo, incluso, se espera que pueda haber todavía más elementos de Chivas. El Guadalajara bien podría sumar a nombres como Richard Ledezma, Bryan González, Omar Govea, Efraín Álvarez y juveniles a futuro como Hugo Camberos o Santiago Sandoval.