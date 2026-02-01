Chivas logró una importante victoria ante Atlético de San Luis luego de imponerse por 3-2 en el Estadio Alfonso Lastra. De lo que también se habla es del enojo del Armando González tras ser suplantado por Diego Campillo, por lo que Fernando Cevallos señaló que esta bien que se haya enojado porque quiere mejorar.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado encontró en Hormiga González la figura ideal para marcar la diferencia en el ataque. Tras disputar cuatro partidos la Hormiga lleva anotados tres goles y el jugador a marcar en cada encuentro.

Una de las imágenes que dejó la victoria de Chivas ante Atlético de San Luis fue la de Armando González enojado por ser suplantado. Quien aplaudió de la mejor manera esta actitud del canterano fue Fernando Cevallos al marcar que es la respuesta que tiene por ser autoexigente con su manera de jugar.

Armando González se fue enojado ante Atlético de San Luis. (Foto: IMAGO7)

“Está bien que Armando la Hormiga González se moleste al salir de cambio, tras marcar su tercer gol de este torneo con Chivas, es parte de la autoexigencia que tiene el chavo, consciente de que tiene mucho todavía por mejorar y que su techo sigue estando muy alto…”, expresó el periodista de Fox Sports en X.

Fernando Cevallos destacó el trabajo de Gabriel Milito en Chivas

Por otro lado, Fernando Cevallos elogió lo realizado por Gabriel Milito en Chivas para sostener los partidos. “Más allá del triunfo, Chivas vuelve a mostrar manejo de partido, algo que costó muchos puntos el torneo pasado, el trabajo de Milito se nota no solo en la presión alta, en la generación de juego ofensivo, sino también en manejar los tiempos e ir perfeccionando otro dibujo táctico”, analizó.