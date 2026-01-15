Chivas en las últimas horas ha sido noticia en todo México debido a que la Selección Nacional de México decidió convocar a 8 de sus jugadores. Tras confirmarse la noticia, Fernando Cavallos, periodista identificado con el Guadalajara, señaló en redes sociales lo que muchos chivahermanos deben estar pensando al afirmar que de ir esa cantidad jugadores al Mundial 2026 Javier Aguirre debería darles permiso de jugar la Liguilla del Clausura 2026.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado ha dado de qué hablar con la llegada de Gabriel Milito debido a que su juego dominan y ganan partidos importantes. En menos de siete días superaron a FC Juárez y a Pachuca.

En medio de este contexto, la Selección mexicana confirmó una lista de 26 jugadores para la gira ante Panamá y Bolivia. La misma cuenta con una base de ocho jugadores de Chivas lo que generó una indignación en periodistas y aficionados del América.

Javier Aguirre convocó a 8 jugadores de Chivas. (Foto: IMAGO7)

Tras confirmarse los citados, Fernando Cevallos, periodista identificado con el Guadalajara, señaló en redes sociales lo que muchos chivahermanos deben estar pensando al afirmar que de ir esa cantidad jugadores al Mundial 2026 Javier Aguirre debería darles permiso de jugar la Liguilla del Clausura 2026.

“Si los 8 futbolistas convocados de Chivas a la selección mexicana, terminan siendo seleccionados para la concentración final, tendría que haber un permiso especial del Vasco Aguirre para que puedan disputar la Liguilla con el Guadalajara”, expresó.

¿A qué jugadores de Chivas convocó Javier Aguirre a la Selección Mexicana?

Como decíamos, Javier Aguirre confirmó la lista de convocados de la Selección Mexicana para enfrentar a Bolivia y a Panamá. Para estos partidos, el Vasco decidió llamar a Chivas a los siguiente jugadores: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Bryan González, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Armando González y Ángel Sepúlveda.