Chivas tuvo un arranque perfecto en el Clausura 2026, al ganar sus dos primeros partidos del torneo, razón por la cual, tras el triunfo ante Juárez, el Rebaño Sagrado se fue a dormir como líder de la Tabla General. Si bien apenas se trata de la Jornada 2 y no es momento de celebrar posiciones, sí es una clara muestra de la capacidad del equipo de Gabriel Milito para adaptarse a distintos rivales y sacar resultados.

Sin embargo, la actividad no terminó el martes y todavía se disputaron más partidos el miércoles, mismos que modificaron la Tabla General y provocaron que Chivas perdiera posiciones. Eso sí, no hay absolutamente nada de qué preocuparse, ya que el Guadalajara únicamente cayó al segundo lugar, manteniéndose como uno de los dos equipos con paso perfecto en el torneo.

El equipo que superó al Rebaño Sagrado fue nada menos que el Bicampeón, Toluca, que cuenta con la misma diferencia de goles que Chivas, con +3. No obstante, los Diablos Rojos han anotado más goles, gracias a sus triunfos de 0-1 ante Monterrey y 3-1 frente a Santos, por lo que el criterio de desempate los favorece momentáneamente.

Aunque este factor no entra en los criterios oficiales de desempate, hay un dato que deja muy buenas sensaciones en Chivas: el equipo no ha recibido gol en las primeras dos jornadas. Esto refleja la solidez defensiva del Guadalajara, aun siendo un equipo con vocación ofensiva, y además podría jugar a favor de Raúl Rangel en su lucha por ganarse un lugar como titular en la Selección Mexicana rumbo al Mundial.

Chivas podría terminar la Jornada 3 como líder debido a su rival y el del Toluca

Ahora, Chivas recibirá este sábado a Querétaro en el Estadio Akron, un partido que, al menos en el papel, luce favorable para que los tres puntos se queden en casa. Por su parte, Toluca visitará a Tigres, su rival de la Final pasada, en un duelo sumamente complicado que podría hacerlos perder unidades, por lo que el Rebaño Sagrado tiene todo para volver a dormir como líder al terminar la Jornada 3.