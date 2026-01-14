Ayer Chivas enfrentó a FC Juárez por la jornada dos del Clausura 2026 de la Liga MX y fue con una victoria apretada, pero justa debido a que habían marcado la diferencia. Por otro lado, uno de los puntos del Guadalajara que en silencio trabaja es Raúl Rangel quien ayer tuvo una épica atajada en la única jugada de peligro que generaron los Bravos en el primer tiempo.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado es un equipo que siempre intenta marcar la diferencia desde los pies de su portero. Por este motivo el Tala se convirtió en una pieza clave en el equipo de Gabriel Milito porque a partir de él se comienza a destrabar la presión del rival.

Por otra parte, Raúl Rangel tiene en Chivas su labor principal que es atajar y mantener el cero en su portería. Ayer frente a FC Juárez el Rebaño Sagrado no pasó grandes sobresaltos debido a que poco podían hacer los Bravos para superar la línea defensiva.

Raúl Rangel volvió a ser titular en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, en los primeros 45 minutos el Tala mostró toda su jerarquía debido a que Ricardinho habilitó de la mejor manera a un Óscar Estupiñán remató, pero el portero rojiblanco ya había achicado y controló el balón. Sin dudas una atajada que lo acerca más a ser titular en la Copa del Mundo del 2026.

¿Raúl Rangel será titular en el Mundial 2026?

Como se sabe, faltan 148 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y es claro que Raúl Rangel estará en la Selección Mexicana. A su vez, se sabe muy bien que comienza poco a poco a ganarle un lugar a Luis Ángel Malagón en la portería del Tri.