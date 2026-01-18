Chivas viene de tener una semana perfecta porque no solo es líder e invicto del Clausura 2026 de la Liga MX y Javier Aguirre decidió convocar ocho jugadores a los amistosos que disputará la Selección Mexicana contra Panamá y Bolivia. En medio de este contexto, Fernando Cevallos dio de qué hablar en toda mesa de opinión del futbol mexicano al señalar que siempre que al Guadalajara le fue bien el Tri tuvo éxito. ¿Se repetirá en el Mundial 2026?

En todo México todo el mundo habla del enorme momento que vive el Rebaño Sagrado, ya que despliega un balompié para dominar y ganar partidos. Ante los Gallos Blancos logró sumar tres puntos claves para afianzarse con soledad en la zona alta de la tabla general de posiciones con nueve unidades.

Tras lo vivido contra Querétaro, toda la prensa anti-Chivas comenzó a estallar por el tipo de calendario que tuvo el equipo de Gabriel Milito a diferencia de otros. En medio de este contexto de alegría para el Rebaño Sagrado, Fernando Cevallos, reconocido seguidor del Guadalajara, metió el dedo en la llaga y afirmó que cuando al equipo de la Perla Tapatía le va bien a la Selección Mexicana también.

Fernando Cevallos habló de los 8 convocados de Chivas a la Selección Mexicana.

“¿Se acuerda de aquel viejo refrán? ‘Cuándo a Chivas le va bien, a la Selección también’. Yo siento envidia en este momento. Lo dijo el Vasco, lo dijo el Tata. Lo han dicho los seleccionadores, no le dije yo. Cuando a Chivas le va bien a la Selección le va bien porque tengo más de dónde escoger. Por eso hay ocho de Chivas en la Selección y cuatro en mejores”, expresó en Fox Sports.

¿Qué jugadores de Chivas fueron convocados a la Selección Mexicana?

Como decíamos al principio, Chivas viene de tener un importante semana debido a que Javier Aguirre convocó a 8 jugadores a la Selección Mexicana. Ellos son: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Luis Romo, Bryan González, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Armando González y Ángel Sepúlveda.