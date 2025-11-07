Gracias a la victoria de Querétaro sobre Juárez en el inicio de la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025, el Club Deportivo Guadalajaraamarró su boleto directo a la Liguilla, así que el plantel llegará relajado al partido ante Rayados de Monterrey.

No obstante, este triunfo de los Gallos Blancos ante el equipo fronterizo probablemente no se hubiera logrado sin la cábala de Jorge “Burro” Van Rankin, luego de entrevistar a Bejamín Mora en el programa “Desencajados” de FOX.

Al finalizar la plática, el irreverente conductor mexicano sacó de su cartera un billete de 200 pesos y le pidió al entrenador del conjunto queretano que el día del compromiso contra Bravos de Juárez lo guardara en el bolsillo derecho de la parte de atrás de su pantalón.

“Vamos a hacer una cosa, mi hermano. Mira, ya sé, pero me lo regresas, ojete. 200 pesos, me los regresas porque van a ganar. Te lo juro que si no lo traes en tu nalga derecha vas a perder“, dijo el “Burro”, mientras que “Malayo” contestó: “Se lo voy a mostrar a quién esté por ahí”.

Cabe mencionar que Querétaro derrotó 1-2 a Bravos de Juárez, con gol de Alí Ávila y un autogol Moisés Mosquera y con esto el Club Deportivo Guadalajara entrará a la Fiesta Grande del futbol mexicano en a sexta posición de la tabla general del Torneo Apertura 2025.

¿Cuándo es el partido de Chivas vs. Monterrey?

El partido de nuestras Chivas ante Rayados de Monterrey, se celebrará este sábado 8 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, y dicho encuentro será transmitido por Amazon Prime.