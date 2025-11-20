Chivas y Cruz Azul se enfrentarán en los Cuartos de Final de la Liga MX, en uno de los duelos más parejos y atractivos de toda la Liguilla. Ambos clubes cerraron la fase regular en gran nivel y, además de su popularidad, llegan con planteles competitivos que prometen una serie intensa y muy disputada.

Cruz Azul es un rival de mucho cuidado: tiene un plantel sólido, bien trabajado y dirigido por Nicolás Larcamón, quien incluso llegó a sonar como opción para dirigir a Chivas hace un par de años. No obstante, en medio de todas sus figuras hay un jugador que se volvió clave recientemente y que Gabriel Milito deberá anular si quiere avanzar a Semifinales.

Se trata de Jéremy Márquez, mediocampista que tardó en ganarse la confianza de Larcamón y por ello acumuló solo 457 minutos en el torneo. Sin embargo, jugó 13 de los 17 partidos del Apertura 2025 y fue titular en cinco, cuatro de ellos justamente en el cierre del campeonato, lo que confirma que se volvió pieza importante en el momento más crítico de la temporada.

Márquez es actualmente líder en Cruz Azul en “Recuperaciones Peligrosas” durante los últimos cinco partidos, lo que demuestra su capacidad para robar balones y generar peligro de inmediato. A pesar de sus pocos minutos, también destaca entre los mediocampistas de la Liga MX en entradas, intercepciones, goles y precisión en pases largos, evidenciando que es un jugador completo que aporta en defensa y ataque.

Cruz Azul está lleno de estrellas y en Chivas deberán estudiarlas a todas

Si bien Cruz Azul cuenta con varias figuras que Chivas ya debe tener bien estudiadas, Márquez podría pasar desapercibido por su poca actividad durante gran parte del torneo. Por ello, anularlo será clave para evitar que recupere balones y active contragolpes peligrosos, una de las principales armas ofensivas de la Máquina.