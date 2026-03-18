Poco a poco, Chivas se ha convertido en uno de los equipos más poderosos de toda la Liga MX, no solamente por el gran nivel colectivo que tiene el equipo que encabeza Gabriel Milito, sino que también por el gran nivel que presumen varios jugadores rojiblancos en este Clausura 2026.

Sin embargo, en el Guadalajara no solamente se han dedicado a abrir la cartera para contratar a jugadores en ciertas posiciones determinantes, sino que han realizado un estudio más detallado para elegir a los posibles refuerzos.

Es por eso que el comunicador Alejandro Ramírez reveló una estrategia que está implementando el chiverío con Amaury Vergara, Alejandro Manzo y Javier Mier para reducir costos de la nómina, pero fichando a jugadores de calidad y se trataría de voltear a ver a juveniles dentro y fuera de México.

“Ha encontrado jugadores que le cubren las necesidades que tienen en posiciones que no han generado y que a su vez, el equipo se ve beneficiado en lo individual y lo grupal. Lo importante, como negocio, es que han bajado sueldos de manera importante y pagan mejor de lo que ganaban los que llegan.

“Con otro tipo de visión, otro tipo de análisis de jugadores y características han bajado nómina de manera importante, le han dado al técnico lo que han pedido y la comunicación es clarita”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

En otras palabras, el área de captación de talento del Guadalajara se ha enfocado en la contratación de futbolistas jóvenes que brillan en Selecciones Menores o hasta en clubes de la MLS, para formarlos y darles impulso en el Rebaño, ofreciéndoles salarios más bajos que otros con trayectoria consolidada como sucedió con Érick Gutiérrez o Alan Pulido.

Chivas sigue abriendo la chequera por refuerzos

Independientemente de que el Guadalajara esté adoptando esta metodología para captar nuevos talentos, la realidad es que Amaury Vergara sigue fichando fuerte en los mercados de fichajes, ya que ha contratado a elementos como Bryan González, Brian Gutiérrez o Efraín Álvarez, que costaron cifras importantes y a los que hay que ofrecerles buenos salarios.